الشهر المقبل.. تسليم الدفعة الأولى من الإقامة المميزة

حمود العنزي(صدى):

كشفت تقارير، اليوم الثلاثاء، عن تسليم المملكة الدفعة الأولى من الإقامة المميزة منتصف نوفمبر المقبل، بعدما بدأ استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة عبر المنصة الإلكترونية الشاملة ” سابرك” في يونيو الماضي.

وتشمل الإقامة المميزة، مميزات مثل امتلاك العقارات السكنية والتجارية والصناعية والعمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها، ومزاولة الأعمال التجارية، والانتفاع بعقارات، وإصدار تأشيرات زيارة للأقارب.

يأتي ذلك بالإضافة إلى استقدام العمالة المنزلية، وامتلاك وسائل النقل الخاصة، بالإضافة إلى حرية الخروج والعودة للسعودية ذاتياً؛ فيما تنقسم الإقامة المميزة إلى قسمين؛ الأول: إقامة «مدى الحياة» في المملكة، ويحصل عليها المتقدم بعد استيفاء الشروط النظامية، ودفع مبلغ 800 ألف ريال (213 ألف دولار) لمرة واحدة.

أما القسم الثاني من الإقامة المميزة، هو إقامة لسنة واحدة ” قابلة للتجديد ” وفق نظام الإقامة المميزة، ويحصل عليها المتقدم بعد استيفاء الشروط النظامية، ودفع مبلغ 100 ألف ريال سعودي (27 ألف دولار) في السنة الواحدة.