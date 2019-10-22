المملكة ستهيمن على الاقتصاد العالمي بحلول 2024

علي القحطاني(صدى):

كشفت وكالة ” بلومبيرج ” عن الدول التي ستهيمن على الاقتصاد العالمي بحلول 2024، حيث جاء المملكة العربية السعودية ضمن تلك الدول.

وقالت في تقريرها أن من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي خلال السنوات الخمس القادمة تباطؤا في النمو، بسبب التوترات التجارية.

وفي ذات السياق، أعلن صندوق النقد الدولي أن محركات النمو الجديدة بين أكبر 20 دولة خلال خمس سنوات ستشمل ” السعودية، وتركيا، والمكسيك، وباكستان، ومصر ” .

فيما ستخرج من القائمة ” إسبانيا، وبولندا، وكندا، وفيتنام ” .