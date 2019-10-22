بعد القبض عليه..جوكر الكويت يكشف أسباب تقمصه الشخصية

خالد الظفيري(صدى):

على خلفية تقمص شاب كويتي لشخصية «الجوكر» الشهيرة والذي أثار جدلا خلال الأيام القليلة الماضية، كشف الشاب الكويتي ويدعى «إبراهيم» عن الأسباب التي دفعته لتقمص هذه الشخصية.

وأوضح الشاب والذي ألقي عليه القبض، أن الفكرة بدأت عقب رسم الوجه التمثيلي بواسطة المكياج من قبل شقيقته وتعمده الخروج به إلى الشارع وذلك لإثبات صحة فكرة التنمر على الأشخاص الموجودة في الفيلم الشهير والتي تبين أن التنمر يؤدي إلى الإجرام.

وأكد أن تجربته أثبتت فكرة الفيلم بتحويل الشخص الذي يتعرض للتنمر إلى مجرم في حال كان ضعيف الشخصية، حيث تعرض للهجوم والانتقاد من البعض.

وكانت الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالكويت قد استدعت الشاب للتحقيق معه، وتعهد بعدم تكراره لهذا العمل.

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