دراسة: لاعبو كرة القدم أكثر عرضة للخرف

إدنبرة(صدى):

أظهرت دراسة أسكتلندية، وجود احتمالات عالية في وفاة لاعبي كرة القدم بأمراض الشيخوخة مقارنة بالأشخاص العاديين.

وأجريت الدراسة على لاعبين محترفين سابقين لكرة القدم في اسكتلندا، حيث قارن الباحثون أسباب وفاة 7676 رجلا اسكتلنديا لعبوا كرة القدم مع 23 ألف رجل مماثل من السكان عامة ولدوا بين 1900 و 1976.

وعلى مدار الدراسة التي استمرت 18 عاما، مات 1180 لاعبا و3807 أشخاص من الآخرين، فيما كانت معدلات وفاة اللاعبين أقل من أي أسباب أخرى حتى عمر 70 عاما.

غير أنهم شهدوا معدلا أعلى 3.5 مرة للوفاة من أمراض الأعصاب مثل ألزهايمر أو متلازمة باركنسون.

كان اللاعبون السابقون معرضين أيضا بشكل أكبر لتناول أدوية الخرف والشيخوخة مقارنة بالمجموعة الأخرى.