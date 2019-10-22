الجيش اللبناني يمنع أنصار حزب الله من دخول ساحة الاعتصام

وكالات(صدى):

منع الجيش اللبناني دخول مئات الدراجات النارية لمناصري حزب الله وحركة أمل الإرهابيان إلى ساحة الشهداء في العاصمة بيروت، حيث يعتصم آلاف المحتجين ضد الطبقة السياسية وتدهور المعيشة.

وكان المئات منهم يحملون أعلام حزب الله وحركة أمل، ويجوبون شوارع بيروت ويطلقون شعارات تشتم الحراك.

واقترب بعضهم من ساحة الشهداء، قبل أن يتدخل أفراد من الجيش اللبناني ويمنعوهم من دخول الساحة.

وكان الأمين العام لميليشيا حزب الله اللبناني حسن نصر الله، قال إنه لا يؤيد استقالة الحكومة، وإن البلاد ليس لديها متسع من الوقت لمثل هذه الخطوة نظرا للأزمة الاقتصادية الحادة، مهددًا بنزول أنصاره إلى الشارع

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