غرامة 300 ريال على استخدام الستائر في السيارة
أوضحت إدارة المرور، أن وضع الستائر في السيارة يعد من المخالفات المرورية.
وجاء ذلك خلال رد المرور على استفسار مواطن، حول ما إذا كان وضع الستائر يعد مخالفة مرورية أم لا.
وأكدت المرور أنه وفقا لجدول المخالفات فإن وضع حواجز داخل المركبة أو خارجها، بما يعيق رؤية السائق يعد مخالفة وغرامتها تتراوح من 150 إلى 300 ريال.
العاصوف[ عدد التعليقات: 995 ] نشر منذ 41 دقيقة
السياره تمشي بدون مفتاح غرامه 500ريال
ابو عمار[ عدد التعليقات: 29794 ] نشر منذ 37 دقيقة
وضع الستائر لا يعيق رؤية السائق لانها على الابواب الخلفيه وليست امام السائق
كثرة المخالفات اصبحت هواية عند جماعة المرور
زائر[ عدد التعليقات: 995 ] نشر منذ 19 دقيقة
تشغيل المفتا ح بالسياره غر امه 1000