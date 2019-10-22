غرامة 300 ريال على استخدام الستائر في السيارة

عادل الحربي(صدى):

أوضحت إدارة المرور، أن وضع الستائر في السيارة يعد من المخالفات المرورية.

وجاء ذلك خلال رد المرور على استفسار مواطن، حول ما إذا كان وضع الستائر يعد مخالفة مرورية أم لا.

وأكدت المرور أنه وفقا لجدول المخالفات فإن وضع حواجز داخل المركبة أو خارجها، بما يعيق رؤية السائق يعد مخالفة وغرامتها تتراوح من 150 إلى 300 ريال.