تفاصيل سجن مواطن مستثمر في السودان بسبب «درداقة»

الخرطوم(صدى):

كشفت مصادر عن تعرض مستثمر سعودي في السودان، للمضايقات حتى وصل الأمر إلى سجنه ومعاملته بإهانة.

وكان المستثمر لديه مشروع، على أرض بمساحة 10000 فدان، باستثمارات تصل إلى 15 مليون دولار، وبكوادر سودانية 100٪.

ووجد المستثمر نفسه ضحية لملاحقات من جهات أمنية في مقر المشروع، وتم اقتياده أكثر من مرة هو ومدير المشروع لأسباب واهية، منها اتهامه أخيراً بسرقة عربة صغيرة لنقل النفايات المعروفة شعبياً في السودان باسم «درداقة».

ولا تتجاوز قيمة الـ «درداقة» 200 ريال تقريباً، لكنه تعرض لمعاملة مهينة من قبل شرطيين.

وأوضح المواطن أنه لجأ لسفارة المملكة في الخرطوم، وتم إطلاق سراحه أخيراً بالتواصل مع الجهات المختصة، ومتابعة قضيته.

وناشد الجهات المعنية في السودان،برد اعتباره ومدير مشروعه.