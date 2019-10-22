وفاة بنت الوطن الكاتبة حصة العون بعد صراع مع المرض

عادل الحربي(صدى):

أعلن نجل الكاتبة وسيدة الأعمال حصة العون، وفاتها مساء أمس الاثنين، بعد صراع مع المرض.

وسيصلى على جثمان الفقيدة فجر اليوم الثلاثاء، في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

وتعتبر ابنة الوطن العون رائدة فكرة المدن الصناعية للأسر المنتجة وهي حاصلة على العضوية الشرفية الذهبية في النادي الأهلي.

ولدى العون رحمها الله الكثير من الأعمال والإنجازات التي شاركت فيها، فهي حاصلة على العديد من الشهادات، وقد عملت بمنصب رئيس تحرير مجلة جدة اليوم، وسفيرة للأمم المتحدة للنساء والأطفال في مناطق الصراع في الشرق الأوسط.