مساعد مدرب النصر يدون ملاحظات فنية للاعبي الهلال

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر أن البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر، وكل أحد مساعديه لتدوين ملاحظات فنية تجاه لاعبي الهلال ياسر الشهراني ومحمد البريك في مواجهتهم المقررة، اليوم الثلاثاء أمام السد القطري.

ويستضيف نادي الهلال منافسه السد القطري في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، اليوم الثلاثاء، حيث تقام المباراة الساعة 19:15 بتوقيت مكة المكرمة.

وكان الهلال قد نجح في تحقيق فوز كبير في مباراة الذهاب في قطر بالفوز 4/1 ليقترب من الوصول للنهائي.

ويستهدف الهلال، تحقيق الفوز على حساب السد القطري، لاقتناص رقمًا قياسيًا تاريخيًا، في إياب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أسيا 2019.

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