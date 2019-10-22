شروط وأحكام تمديد تأشيرة الزيارة التجارية
أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الاثنين، شروط تمديد وأحكام تأشيرة الزيارة التجارية، وذلك بعد التعديلات الأخيرة التي شملت إعادة هيكل تأشيرات الزيارة والحج والعمرة والمرور.
وقالت عبر حسابها على ” تويتر ” : إنه لتمديد الزيارة يجب أن تكون المدة المتبقية في صلاحية التأشيرة 7 أيام أو أقل عند التمديد، ولا يكون قد مضى على انتهائها أكثر من 3 أيام، كما يجب ألا يتجاوز مجموع فترة تأشيرة الزيارة بعد التمديد 180 يوماً.
وأضافت الجوازات : أنه يُسمح بالتمديد إلكترونيا مرة واحدة فقط، بشرط أن يكون الزائر داخل المملكة بعد سداد رسوم التمديد، وسريان جواز الزائر وقت عملية التمديد، وألا يكون عليه مخالفات مرورية غير مدفوعة.
اترك تعليقاً