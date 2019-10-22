شروط وأحكام تمديد تأشيرة الزيارة التجارية

نايف السالم(صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الاثنين، شروط تمديد وأحكام تأشيرة الزيارة التجارية، وذلك بعد التعديلات الأخيرة التي شملت إعادة هيكل تأشيرات الزيارة والحج والعمرة والمرور.

وقالت عبر حسابها على ” تويتر ” : إنه لتمديد الزيارة يجب أن تكون المدة المتبقية في صلاحية التأشيرة 7 أيام أو أقل عند التمديد، ولا يكون قد مضى على انتهائها أكثر من 3 أيام، كما يجب ألا يتجاوز مجموع فترة تأشيرة الزيارة بعد التمديد 180 يوماً.

وأضافت الجوازات : أنه يُسمح بالتمديد إلكترونيا مرة واحدة فقط، بشرط أن يكون الزائر داخل المملكة بعد سداد رسوم التمديد، وسريان جواز الزائر وقت عملية التمديد، وألا يكون عليه مخالفات مرورية غير مدفوعة.