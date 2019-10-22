زيدان غاضب قبل مواجهة غالاتا سراي

نواف السالم(صدى):

أعرب مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان عن غضبه وانزعاجه من التكهنات بشأن مستقبله مع النادي الإسباني.

ويستعد زيدان لاستعادة ثقة الجماهير في مواجهة غالاتا سراي ضمن المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء.

وقال زيدان: لا أقول إنني لست منزعجًا (من التكهنات) بل تزعجني لكن كل ما يمكنني فعله هو بذل أقصى جهد والتفكير بشكل ايجابي.

وتابع: ما حدث بات من الماضي وفي كرة القدم كل شيء فعلته يُنسى بسرعة، والمهم هو ما تفعل في الحاضر.

وأضاف: نعرف أن بدايتنا كانت سيئة في دوري الأبطال لكن غدًا مباراة جديدة وسنسعى للفوز.

واستكمل: كل مباراة لريال مدريد مثل نهائي، وصلت للفريق لأول مرة قبل 18 عامًا (كلاعب) وأعرف حجم المسؤولية وكيف تكون تحت الضغط دائمًا.

وعلى جانب أخر قال راموس: اللاعبين يشعرون بالضجر من الحديث عن الشكوك حول منصب زيدان.

واسطرد: سيكون من السهل جدًا على النادي القول إن زيدان سيستمر حتى نهاية الموسم وبعدها ستنتهي التكهنات، تعبنا من الاستماع إلى أنباء عن قدوم كل المدربين إلى ريال مدريد.