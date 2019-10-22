البنوك: احرصوا على تغيير الرمز السري للبطاقات المصرفية بعد السفر
وجهت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، عدد من نصائح الأمان للرمز السري للبطاقات المصرفية.
وشملت النصائح الآتي:
• يُفضّل حفظ الرمز السري في الذاكرة، وعدم حفظه في الهاتف أو أي مكان آخر.
• عدم مشاركة الرمز السري مع آخرين عبر قنوات التواصل الالكترونية.
• عدم استخدام رمز سري واحد لأكثر من بطاقة مصرفية.
• تغيير الرقم السري بشكل دوري وعند العودة من السفر.
• احرص على استخدام أرقام سرية للبطاقات البنكية عشوائية وغير متسلسلة أو مكررة.
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