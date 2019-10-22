البنوك: احرصوا على تغيير الرمز السري للبطاقات المصرفية بعد السفر

علي القحطاني(صدى):

وجهت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، عدد من نصائح الأمان للرمز السري للبطاقات المصرفية.

وشملت النصائح الآتي:

• يُفضّل حفظ الرمز السري في الذاكرة، وعدم حفظه في الهاتف أو أي مكان آخر.

• عدم مشاركة الرمز السري مع آخرين عبر قنوات التواصل الالكترونية.

• عدم استخدام رمز سري واحد لأكثر من بطاقة مصرفية.

• تغيير الرقم السري بشكل دوري وعند العودة من السفر.

• احرص على استخدام أرقام سرية للبطاقات البنكية عشوائية وغير متسلسلة أو مكررة.