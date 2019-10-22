العيسى: تحصيل الطلاب العلمي دون المستوى وبعيدًا عن طموحات القيادة

علي القحطاني(صدى):

علق رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، أحمد العيسى، على نتائج الاختبارات الوطنية التي أعلنتها هيئة تقويم التعليم، اليوم الاثنين، مؤكدًا أنه يجب ألا تمر مرور الكرام.

وقال العيسى إنها تتوافق مع نتائج الاختبارات الدولية التي أُجريت الأعوام الماضية، وتؤكد على أن التحصيل العلمي لدى الطلاب لا يزال دون المستوى المطلوب وبعيدًا عن طموحات القيادة وتطلعات أبناء الشعب.

وأضاف: هذه النتائج تؤكد على أهمية دعم جهود وزارة التعليم في إيجاد حلول طويلة المدى لرفع كفاءة الأداء في الميدان التربوي، وعدم الاكتفاء بعمليات جراحية تجميلية، مع دعوة الباحثين للغوص في إشكاليات التعليم العميقة والمؤثرة في مستوى تحصيل أبنائنا وبناتنا.

وتابع العيسى: كما تؤكد هذه النتائج على أن مستوى التحصيل في مدارس البنات أفضل من مدارس البنين، وهذا يتطلب البحث عن أسباب القصور في مدارس البنين بالذات، ويسر هيئة تقويم التعليم والتدريب تقديم الدعم للباحثين للقيام بدراسات تربوية عميقة تشخص أسباب الخلل بعيدًا عن الطروحات الإعلامية المستعجلة