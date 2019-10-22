شاهد.. للمرة الأولى رفع آذان في امستردام بمكبر صوت

أمستردام(صدى):

شهدت العاصمة الهولندية امستردام، حدثًا مهما بعد أن رفع مسجد الأزرق بالعاصمة الهولندية أمستردام الأذان باستعمال مكبر الصوت.

ويعتبر المسجد الأزرق أول مسجد يرفع الأذان عبر مكبرات الصوت في المدينة.

وقالت إدارة المسجد والتي يحمل أعضائها الجنسية المغربية إنهم يسعون إلى رفع الأذان بمكبر الصوت كل يوم جمعة لمدة 3 دقائق، آملة أن يساعد ذلك في نشر الإسلام، حسب تدوينة للمسجد على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك “ .

وأضاف كبير أئمة المسجد ياسين الفرقاني: يجب أن يكون الأذان جزءًا عاديًا من مشهد الحياة بأمستردام ، لأن نداء (الله أكبر) صار له صورة سلبية في أذهان الكثيرين.

وتابع :نريد أن نجعل (الله أكبر) نداءً طبيعيًا، وأن نُظهر للناس أن (الله أكبر) أمر في غاية الجمال، من خلال ذلك سنستطيع التخلص من الكثير من السلبية وأن ننشر الإسلام هنا.

ويثير رفع الأذان بمكبر الصوت بعض الجدل من حين لآخر في البلدان الأوروبية، ومنعت محكمة ألمانية مسجد مدينة ” اوير اركنشفيك “ في شهر مارس من عام 2018 من رفع الأذان باستعمال المكبر، بناءً على دعوى تقدم بها أحد السكان، يقول فيها إن صوت الأذان يقلل من شأن إيمانه المسيحي.