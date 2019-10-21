مفتي سابق: غسل الجنابة يكون على الرجل دون الزوجة

القاهرة(صدى):

كشف الشيخ علي جمعة، مفتي مصر السابق، أن غسل الجنابة يكون على الرجل دون الزوجة، مشيرًا إلى أنه إذا أنزل الرجل أثناء الجماع فعليها الغسل أيضاً.

جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد الأشخاص قال فيه: ما حكم من يجامع امرأته من الخارج.. فهل عليها أن تغتسل؟.

من جانبه، أوضح الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الترتيب النبوي لعملية الغُسل من الجنابة.

وجاء الترتيب كالتالي: غسل اليدين، غسل الفرج، الوضوء دون غسل الرجلين، إدخال الماء بالأصابع في أصول الشعر، صبُّ ثلاث غُرَفٍ من الماء على الرأس، صبُّ الماء على الجسد كله.