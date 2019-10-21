اعتصام بيروت مستمر.. والجيش يحرج أنصار حزب الله وأمل

بيروت(صدى):

حاولت مئات الدراجات النارية لمناصري حزب الله وحركة أمل الدخول إلى ساحة الشهداء في بيروت؛ للانضمام إلى المتظاهرين.

ومنع الجيش تلك الدراجات من الدخول إلى الساحة؛ حيث قال شهود إن المئات من الأشخاص يحملون أعلام ” حزب الله ” و ” حركة أمل ” يجوبون شوارع بيروت ويطلقون شعارات تشتم الحراك.

وكان الأمين العام لميليشيا حزب الله اللبناني حسن نصر الله، قال في كلمة إنه لا يؤيد استقالة الحكومة، وإن البلاد ليس لديها متسع من الوقت لمثل هذه الخطوة نظرا للأزمة الاقتصادية الحادة.

وعلى جانب أخر لم تفلح محاولات الحكومة، اليوم الإثنبن،في احتواء الأزمة التي تعيشها البلاد، إذ أعلن رئيس الوزراء سعد الحريري، عدة قرارات ” إصلاحية ” اتخذتها حكومته لتهدئة الاحتجاجات قوبلت بالرفض.

وقال الحريري، الاثنين، إن الحكومة قررت خفض رواتب الوزراء والنواب اللبنانيين إلى النصف، كما أكد أن الموازنة الجديدة لن تتضمن أي ضرائب إضافية.

واعترف رئيس الحكومة بأن التظاهرات تأتي نتيجة شعور الشباب بالغضب واليأس، وأبدى تأييده لمطلب المتظاهرين بإجراء انتخابات نيابية مبكرة.

وأعرب متظاهرون عن رفضهم لتلك الإصلاحات، داعين إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزما، أبرزها تشكيل حكومة جديدة.