تطورات في قضية شهيد الشهامة بعد أنباء تزوير عُمر المتهم القانوني (فيديو)

القاهرة(صدى):

نشرت النيابة العامة المصرية، بيانًا بشأن تطورات قضية محمود البنا « شهيد الشهامة » ، والذي قُتل انتقامًا من دفاعه عن فتاة تعرَّضت للتحرش.

وقالت النيابة العامة، إن أعضاءها أجروا تحقيقات سريعة للوصول إلى حقيقة جريمة قتل محمود البنا من قبل محمد راجح وثلاثة آخرين عمدا مع سبق الإصرار والترصد، واستمعوا إلى شهود عيان رأوا الواقعة.

وأشارت إلى ان أعضاء النيابة عكفوا على مشاهدة المقاطع المصورة لكاميرات المراقبة المنتشرة بأماكن حدوث الجريمة، واطلعوا على رسائل التهديد والوعيد المرسلة من المتهم إلى المجني عليه، وتحققوا من جميع ما قدم من مستندات رسمية بالدعوى، بما لا يدع مجالا للشك في صحتها، فضلا عن استجواب المتهمين جميعا ومواجهتهم بأدلة الإثبات.

وأكدت على تطابق جميع الأدلة القولية التي جمعتها التحقيقات، وقدمت المتهمين محبوسين إلى المحاكمة الجنائية بعد وقوع الجريمة بأيام معدودات، مشيرة إلى أنه لا مجال لأي تدخلات من أي طرف كان، فالجميع أمام القانون سواء، فعليكم بالتحقق من الأخبار قبل نشرها وتداولها.

وكان قد تم تأجيل جلسات محاكمة محمد راجح و3 آخرين، بعد اتهامهم بقتل الطالب محمود البنا لجلسة 27 أكتوبر الجاري.

وأحدثت القضية ضجة في مصر، إذ طالب رواد مواقع التواصل الاجتماع بإعدام المتهم، كما تم الترويج إلى أنه سيتم التلاعب في سن المتهم ليصبح تحت السن القانوني ويُحاكم كطفل.