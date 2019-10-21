بعد زواج شهرين.. ملك تايلاند يُجرد زوجته من ألقابها: « غير محترمة »

بانكوك(صدى):

في نبأ صادم قرر ملك تايلاند ماها فاجيرالونجكورن 67 عامًا، أن يُجرد قرينته الجديدة من جميع الألقاب الممنوحة لها.

وجاء هذا القرار الغريب بعد أقل من 3 أشهر من الزواج من الممرضة السابقة بالجيش سينينات ونجفاجيراباكدي، البالغة من العمر 34 عامًا في احتفال لم يكن عاديًا شهدته البلاد.

وتم تجريد الممرضة السابقة بالجيش ” من رتبتها؛ وذلك بسبب عدم الولاء للملك، إضافة لسلوكها غيرالمحترم، وفقًا لبيان تناقلته وسائل الإعلام في تايلاند.

وقال البيان: تصرفات سينينات لا تمنح أي شرف للملك ولا تفهم التقاليد الملكية وأن أفعالها تعود بالفائدة على نفسها “ ، موضحًا أنها كانت تحاول رفع وضعها إلى نفس وضع الملكة سوثيدا.

وأضاف البيان: سلوكها يعتبر غير محترم لجلالة الملك، ويسبب انقسامات بين رجال الدين وسوء الفهم بين الناس.

وكان ملك تايلاند، ماها فاجيرالونجكورن قد تزوج من عشيقته سينينات “ التي كانت تعمل ممرضة في الجيش ونظم لذلك حفلًا علنيًا حضرته زوجته الأولى سوثيدا فاجيرالونغكورن.

وقام الملك ماها بصب الماء الاحتفالي على رأس سينينات أثناء البث التلفزيوني، وكانت العروس مستلقية على الأرض في مستوى أقل من قدمي الملك، وفقًا للتقاليد الملكية التايلاندية.