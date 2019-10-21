متابعة تٌرعب أفنان الباتل بتعليق حاسد: « حتى المرض ما يقدر عليها »

أميرة خالد(صدى):

يبدو أن نجمة مواقع التواصل الاجتماعي أفنان الباتل تعرضت إلى تعليق حاسد من إحدى المتابعات وهو الأمر الذي دفعها للرد.

ووضعت أفنان طفلا ذكرا ، و تلقت مباركات عديدة من متابعيها، إلا أنّها توقّفت أمام تعليق حاسد.

وقالت أفنا الباتل: الحسودين اللي هنا، حطوا ببالكن إنَّ على نياتكم ترزقون، اللي تحسدها علعافية والفلوس والزوج والبيت والحين البيبي، بما إنك حسودة لا تتوقعي الخير بحياتك، بدل من ذا ادعي ربك القناعة والرضا بحياتك اللي غيرك يتمنى يعيشها.

وكانت هذه الكلمات ردا على متابعة قالت:وش هذه الإنسان؟ فلوس وبيت وزواج والحين ولد سفريات كل دول العالم حتى الأكل ما تتأثر منه، لا قولون عندها ولا التهابات ولا شيء والحلويات تبلع فيها كل دقيقة وثانية ولا جاها سكر يا ربي، أعطني زي ما اعطيت أفنان، حتى المرض ما يقدر عليها، كل شي في حياتها ميسر ومسهل واحنا ماكلين رزق.

جديرٌ بالذكر أنَّ أفنان أنجبت طفلها الأول من زوجها عبد العزيز الناصر، الذي تزوجته في بداية يناير 2017، في حفل زفاف استمرّ 3 أيام، وأحدث ضجّة كبيرة في أوساط متابعي مواقع التواصل الاجتماعي.