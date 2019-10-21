بالصور.. الهلال ينهي استعداداته للقاء السد القطري

ماجد محمد(صدى):

أنهى فريق الهلال الأول لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، تحضيراته الميدانية استعدادا لمواجهة ضيفه السد القطري، مساء يوم غد الثلاثاء، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم لعام 2019م.

وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية وسط متابعة رئيس النادي الأستاذ فهد بن سعد بن نافل، وتخلل التدريب: تطبيقات تكتيكية، جمل فنية، مناورة على نصف الملعب، كما شارك اللاعب عبدالله المعيوف في التدريبات.

وسيلتقي الهلال السد القطري غدًا الثلاثاء في إياب نصف نهائي البطولة، لحسم المتأهل إلى نهائي دوري الأبطال، وذلك بعد فوز الهلال في مباراة الذهاب ٤-١.