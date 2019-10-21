محاولة تهريب ذهب داخل علبة دواء وحذاء امرأة

الحرطوم(صدى):

تمكنت جمارك مطار الخرطوم من ضبط محاولة تهريب سبيكتي ذهب كانتا بحوزة إحدى السيدات، تم ضبط إحداها داخل الحذاء والأخرى داخل علبة دواء، بالإضافة إلى مبلغ من المال.

وقال عميد الشرطة، طارق عبد الحميد، مدير إدارة جمارك مطار الخرطوم إن “قوات جمارك المطار تقف بالمرصاد لكل المحاولات التهريبية البائسة”.

وأضاف أن أجهزة الأشعة السينية أطلقت صافرة إنذار عند مرور إحدى السيدات ليتم تفتيشها من قبل العنصر النسائي الجمركي تفتيشا شخصيا دقيقا فوجد بحوزتها سبيكة ذهب مخبأة داخل أرضية الحذاء وسبيكة ثانية مخباة داخل علبة دواء، ليتم تحرير إعلان حجز بالمعروضات واتخاذ الإجراءات القانونية.

وتابع مدير إدارة جمارك المطار أن وردية المغادرة تمكنت من ضبط مبلغ (348500) ريال.