« الفيزا » تخذل ملكة جمال اليمن وتحرمها من العالمية

فهمي محمد(صدى):

فشلت ملكة جمال اليمن لعام 2016، أريج السيد من الالتحاق بمسابقة مسابقة ملكة جمال العالم لعام 2019، لعدم تمكنها من الحصول على تأشيرة دخول إلى أمريكا.

وحرمت الفيزا أريج من أن تشارك في مسابقة ملكات جمال العالم كأول فتاة يمنية؛ بينما أعربت عن آملها في المشاركة العام المقبل.

يذكر أن أريج السيد حصلت عام 2016 على لقب ”ملكة جمال اليمن“ في المسابقة التي أقيمت في مصر، ومثّلت بلادها في عدد من الأنشطة والفعاليات العربية، قبل أن تتجه مؤخرًا إلى الغناء.