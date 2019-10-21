إصابة حسن معاذ في تدريبات الشباب (صور)

نواف السالم(صدى):

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، تدريباته اليوم الاثنين، على الملعب الرديف بقيادة المدير الفني خورخي ألميرون، تأهبا لمواجهة الوحدة الخميس المقبل على استاد الأمير خالد بن سلطان، ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقسم ألميرون اللاعبين المجموعتين، الأولى ضمت المشاركين في لقاء الاتفاق، إذ أخضعهم لتفكيك عضلات واسترخاء فقط، فيما أدت المجموعة الثانية (غير المشاركين) تقسيمة تكيتيكة.

وتواجد حسن معاذ في عيادة النادي لشعوره ببعض الآلام، فيما أدى الثنائي عبد الله الشامخ وإسبريا تدريبات انفرداية لتأثرهما بالإصابة التي لحقت بهما في لقاء الاتفاق.

وشهدت التدريبات الجماعية مشاركة اللاعب محمد عطية بعد أن أكمل برنامجه التأهيلي اللياقي فيما واصل اللاعب أحمد شراحيلي تدريباته الإنفرادية برفقة مدرب اللياقة.

وفاز الشباب على الاتفاق بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت خلال الجولة الماضية، ليصبح في المركز الخامس برصيد 12 نقطة.