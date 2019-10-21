هيلاري كلينتون تسخر بشكل مثير من رسالة ترامب إلى أردوغان

واشنطن(صدى):

سخرت هيلاري كلينتون من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد رسالته إلى أردوغان وتركيا على خلفية التدخل العسكري في سوريا.

وكانت هيلاري نشرت، تغريدة تتضمّن رسالة ساخرة موجهة افتراضياً من جون إف. كينيدي خلال أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962.

والرسالة الساخرة التي قُرئت أساساً خلال برنامج ” جيمي كيمل لايف ” الذي تعرضه محطة إيه.بي.سي، كُتبت على ورقة مفترضة للبيت الأبيض وموجهة إلى الزعيم الروسي آنذاك نيكيتا خروتشيف.

وتبدأ الرسالة المزعومة من الرئيس كينيدي ” لا تكن مغفلا، حسنا؟ أخرج صواريخك من كوبا ” .

وتضيف ” الجميع سيقولون أحسنت يا خروتشيف أنت الأفضل، لكن إن لم تفعل ذلك سيقول الجميع يا له من أحمق ويهزؤون ببلدك القمامة ” .

وتذكّر الرسالة بالنبرة المثيرة لرسالة ترامب في 9 أكتوبر إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان وحذر فيها من أنه سيدمر اقتصاد تركيا إذا ما ذهب غزوها لسوريا بعيدا.

وكتب الرئيس الأميركي في الرسالة: لا تريد أن تكون مسؤولا عن مقتل آلاف الأشخاص، ولا أريد أن أكون مسؤولا عن تدمير الاقتصاد التركي، وسوف أدمره.

وأنهى ترامب رسالته قائلا: لا تكن رجلا متصلبا. لا تكن أحمق، مضيفا: سوف أتصل بك لاحقا.

وتختم الرسالة الساخرة من كينيدي إلى خروتشيف بالقول ” أنت تجعلني أفقد أعصابي. سأتصل بك لاحقا ” ، مع التوقيع ” عناق من جون فيتز جيرالد كينيدي ” .

ومازحت كلينتون قائلة إن الرسالة ” كانت في الأرشيف ” .