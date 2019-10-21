الشايب فك الورل من الثعبان وانفلت على العجوز !

الإثنين 21
أكتوبر
ابك صوت نجره خوفني اكثر من الحيه… حتى الورل دعس الشكمان من صوتها…🤣😂😅
ويش تبي في مخلوقات الله ، ياشايب الخير ..
.. اترك خلق الله للخالق .. تسببت على عجوزك ، يمكن يكون الورر عضها ..
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دفتر بن كتاب[ عدد التعليقات: 401 ] نشر منذ 14 دقيقة
ابك صوت نجره خوفني اكثر من الحيه… حتى الورل دعس الشكمان من صوتها…🤣😂😅
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 85135 ] نشر منذ 12 دقيقة
ويش تبي في مخلوقات الله ، ياشايب الخير ..
.. اترك خلق الله للخالق .. تسببت على عجوزك ، يمكن يكون الورر عضها ..