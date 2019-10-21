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  3. الشايب فك الورل من الثعبان وانفلت على العجوز !

الشايب فك الورل من الثعبان وانفلت على العجوز !




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 401 ] نشر منذ 14 دقيقة

ابك صوت نجره خوفني اكثر من الحيه… حتى الورل دعس الشكمان من صوتها…🤣😂😅

[ عدد التعليقات: 85135 ] نشر منذ 12 دقيقة

ويش تبي في مخلوقات الله ، ياشايب الخير ..

.. اترك خلق الله للخالق .. تسببت على عجوزك ، يمكن يكون الورر عضها ..

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