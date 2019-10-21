إعادة مباراة في كأس الاتحاد الإنجليزي بعد إلغائها إثر العنصرية

نواف السالم(صدى):

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عن قراره بإعادة مباراة هارينغي بورو ضد يوفيل تاون في الدور الرابع التمهيدي بكأس الاتحاد الإنجليزي، يوم 29 أكتوبر، بعد إلغائها نتيجة إهانات عنصرية ضد لاعبي هارينغي.

يذكر أن المباراة كانت قد توقفت عند الدقيقة 64 أثناء تقدم يوفيل 1/0 بعد إهانات عنصرية من جماهيره، ومشاحنات مع الحارس الكاميروني دوغلاس باجيتا على استاد كولز بارك.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيانه: « بعد إلغاء مباراة في الدور الرابع التمهيدي بكأس الاتحاد الإنجليزي، اتخذت لجنة انضباط تابعة للاتحاد الإنجليزي قرارًا بإعادة المباراة يوم الثلاثاء 29 أكتوبر على ملعب هارينغي بورو » .

وأضاف: « إذا توجب إعادة المباراة (في حال انتهائها بالتعادل) ستقام في الخامس من نوفمبر » .

وكشف أنه تم إلقاء القبض على شخصين، وأن تحقيقه بشأن الواقعة ما زال جاريًا.