الطفلة وعد العساف تعتذر لـ « فيحان » بعد حلقة ملاك الحسيني

علي القحطاني(صدى):

اضطرت الطفلة وعد العساف بعد حلقتها مع ملاك الحسيني إلى تقديم الاعتذار إلى اليوتيوبر فيحان بعد أن تحدثت معه بشكل غير لائق في برنامج ” حراك ملاك ” .

وكانت وعد العساف ضيفة الإعلامية ملاك الحسيني في برنامجها المذاع على إم بي سي؛ وتحدثت الطفلة بطريقة اعتبرها الجمهور غير لائقة مع فيحان.

وقدمت الطفلة وعد في رسالة صورة بثتها عبر حسباها على موقع ” سناب شات “ ، الاعتذار إلى ” فيحان “ ، واصفة الأخير بـ “ الأخ الكبير “ .

وقالت الطفلة وعد خلال الحلقة أمس عن فيحان: أول مرة كان ينشط فيها كنت أتابعه، بعدين فكيت ما عدت أتابعه لما خلاص لأني حسيته أوفر، وأختي تمسكني كل يوم تشغله، يعني عذرًا، بس فيحان يطق أعصابي.

وفي المقابل انتقد آخرون الهجوم على وعد باعتبارها مجرد طفلة، وأن تصرفها لا يتجاوز تصرف أطفال، مستنكرين إهانتها بهذه الطريقة، ما قد يؤثر على نفسيتها.