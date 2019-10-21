المنشد فهد المسيعيد يُوضح حقيقة الاعتداء عليه في حفل برفحاء (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

ظهر المنشد فهد المسيعيد في مقطع فيديو، لتوضيح حقيقة الاعتداء عليه في حفل الترفيه بمحافظة رفحاء.

وأوضح أنه لم يحضر هذه المشاجرة، وإنما يمكن أن تكون حدثت بعدما غادر الموقع.

وقال: « وهالحين أنا ببيتي؛ والناس اللي تقول كلام ما له داعي يمسك لسانه ويستغفر الله، الله يستر حاله » .

ووثق مقطع فيديو متداول عبعي ، نشوب اشتباكات عنيفة دارت بالأيدي والعقل ورفس بالأقدام بين عدة أشخاص في ساحة المهرجان وسقوط بعضهم أرضا نتيجة تلقي الضربات المتتالبة.

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