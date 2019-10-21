مُذيع بلومبيرغ يُصاب بضحك هستيري بسبب أبقار قطر الطائرة (فيديو)

نايف السالم(صدى):

شهدت قناة بلومبيرغ العالمية موقفًا طريفًا كان بطله الأبقار الطائرة القطرية؛ حيث تحول خبر عن اكتتاب عام فى شركة قطرية للألبان لمادة للسخرية.

وكان يتحدث المذيع عن قيام الشركة، التى نقلت أبقارًا جوًا على قطر للتصدى للمقاطعة ببيع اكتتابهم العام.وقال المذيع إن هذا سيكون الاكتتاب العام الأول فى قطر هذا العام معلقًا: ” من المهم جدا رؤية شركة مثيرة للاهتمام، والتى أصبحت مشهورة جدا عند المقاطعة خاصة مع انتشار صور الأبقار تهبط من الطائرة ” .

وانهار مذيع أخر من الضحك عند سماعة عن قصة الأبقار الضاحكة، إلا أنه سيطر على نفسه لتكملة النشرة الاقتصادية.

ولجأت قطر لاستيراد الأبقار من أجل سد نقص الحليب، الذى خلفه توقف الإمدادات من الحدود البرية السعودية، بعد المقاطعة، التى فرضتها عليها المملكة والإمارات ومصر والبحرين بسبب دعمها للإرهاب فى المنطقة.