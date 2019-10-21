أب يهتك عرض ابنته ويهددها بقتل والدتها

عمّان(صدى):

وجهت زوجة أردنية اتهام لزوجها بهتك عرض ابنتهما القاصر التي لم تكمل الخامسة عشر من عمرها، مرارًا وتكرارًا.

وأوضحت النيابة في لائحة الاتهام، أن الأب البالغ من العمر 36 سنة هو والد المجني عليها البالغة من العمر 14 سنة، اعتدى جنسيًا على ابنته المجني عليها مرارًا وتكرارًا، وذلك كلما سنحت له الفرصة بالانفراد بها”.

وأضافت : تحت وطأة العنف الجسدي والتهديد، تمكن المتهم من تجريد ابنته من ملابسها عنوة وهتك عرضها، حيث كانت المجني عليها تقاومه وتصرخ بأعلى صوتها، حتى تمكنت من إبعاده وتخليص نفسها من بين يديه.

و حاول المتهم هتك عرض ابنته، إلا أنها أبعدته عنها، لتتفاجأ بإقدامه على ضربها وتهديدها بقتل والدتها، حيث تمكن من التغلب على مقاومتها وهتك عرضها، وأثناء ذلك حضر شقيق المجني عليها إلى المكان، ثم غادر المتهم المكان، وأبلغت المجني عليها والدتها بفعل الاعتداء الجنسي الواقع عليها من والدها“.