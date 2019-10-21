الطفل يُكذب والدته.. آخر مستجدات « رجعوا نايف زياد لأمه »

نايف السالم(صدى):

أصبح وسم « رجعوا نايف زياد لأمه » هو الأكثر تداولًا في المملكة خلال الأيام الماضية، فيما شهدت آخر المستجدات تكذيب الطفل نايف لادعاءات أمه.

ونشر نايف فيديو له يكذب فيه ما قالته والدته حول كونه معطلًا عن الدراسة بسبب تصوير مقاطع الفيديو واستغلاله من قبل والده في الشهرة لجمع الأموال، إذ أكد أنه يدرس بالفعل.

من جانبه، نشرت والدته مقطع فيديو مؤثر يتضمن صوراً للطفل خلال مراحله العمرية المختلفة وأغنية مؤثرة.

وكانت الأم قد أوضحت أنها مطلقة عن والده منذ 10 أعوام وهو ما أثر على الطفل وتربيته وانتظامه بالدراسة، ما لقى تفاعلًا كبيرًا في المملكة، إذ نادى البعض بإعادته لأمه.