ملابس هند القحطاني العارية في الهالوين تُشعل الغضب

أميرة خالد(صدى):

نشرت المواطنة الشهيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي هند القحطاني، صورة جديدة لها بزي الهالوين استفزت الجماهير بشكل كبير.

واتهمهم الشعب بالمملكة أنها تتعمد استفزازهم بمثل تلك التصرفات اللا أخلاقية.

وظهرت هند برفقة ابنتها وهما ترتديان ملابس ” الهالوين ” ؛ حيث تقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، وظهرت برفقة ابنتها وهما ترتديان فستانين قصيرين؛ ما عرضهما للنقد.

يُذكر أن هند القحطاني ظهرت في مقطع سابق، دعت فيه الرجال للتخلي عن نظرتهم للمرأة التي ترتدي ملابس مكشوفة أو تظهر بعض الأجزاء من جسدها.