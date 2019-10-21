بالفيديو.. تأثير رسوم التبغ الجديدة على أصحاب المطاعم وغير المدخن

علي القحطاني(صدى):

أكد وائل أبو نار مستشار في مجال الزكاة والضريبة ، أن رسوم التبغ الجديدة ، هي ضريبة وليست رسوم وسوف تُضاف على فاتورة المطاعم والمقاهي سواء كان ضمن الطلبات شيشة أو لا .

وقال وائل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ” سيدتي ” ، صدر فيها مرسوم ملكي لعام 1440هـ ، والحد الأقصى لها 100 ألف ، مقسم على فئات مثل وزارة الشئون البلدية لها تسعيره للرسوم ولها اشتراطات معينه ، وبالنسبة لاحتساب الرسوم غير مرتبطة بالضريبة وتحتسب على إجمالي قيمة الفاتورة ، مثلا اذا طلبت في مطعم مرخص طعام وشيشه وكانت الفاتورة 100 ريال مثلا ستُضاف إليها رسوم القيمة المضافة 100 % وبهذا تكون الفاتورة بـ 200 ريال ، أما إذا لم يتم طلب شيشه ستضاف الرسوم للفاتورة بغض النظر تم طلب شيشه من عدمه .

وعن تأثر غير المدخن أيضا بارتفاع أسعار التبع بالمطاعم والمقاهي ، قال أحد المواطنين ” سعود ابو الجدايل ” مستثمر في مجال المطاعم ، أنا طول عمري متفائل بعد هذا القرار بزيادة الفواتير 100% لعرض التبغ ، أصبحت متشائم ، فالقرار فوجئنا به بأن علينا ضرايب 100% ، لهذا سنوقف عرض الشيشه تماماً ولا سمح الله إذا لم يتم التراجع عن هذا القرار سنواجه خطر الإغلاق .

وأضاف مواطن آخر ، هذا القرار غير مدروس ومن أثناء تطبيق هذا القرار أصبحت المطاعم خالية ، فهل المراد من القرار منع الأكل أم منع التبغ ؟! ، فجميعنا نجتمع مع اصحابنا في مكان نضيف وكويس وندفع مبلغ مالي لكن بعد الضريبة سيسبب لنا ذلك مشكلة .

وائل أبو نار – مستشار في مجال الزكاة والضريبة:

رسوم التبغ الجديدة سوف تُضاف على فاتورة المطاعم والمقاهي سواء كان ضمن الطلبات شيشة أو لا#برنامج_سيدتي#خليجية@abonar_wael pic.twitter.com/Dacl5VjHmm — برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 21, 2019