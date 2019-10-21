الأمير عبدالعزيز الفيصل يقدم مكافأة للاعبي الهلال حال التأهل لنهائي الأبطال

ماجد محمد(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للرياضة، عن تقديم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل مكافأة مالية للاعب الهلال حال التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وأوضحت الهيئة، أن رئيس مجلس الإدارة سيقدم مكافأة لكل لاعب قدرها 100 ألف ريال، متمنياً التوفيق لممثل الوطن في هذه المهمة وتحقيق اللقب الآسيوي.

وسيلتقي الهلال السد القطري غدًا الثلاثاء في إياب نصف نهائي البطولة، لحسم المتأهل إلى نهائي دوري الأبطال، وذلك بعد فوز الهلال في مباراة الذهاب ٤-١.