صورة طفل يحتضن طفلة في كتاب مدرسي تثير الجدل

عمّان(صدى):

أثارت صورة متداولة في الأردن، لطفل وطفلة يحتضنان بعضهما في أحد الكتب التعليمية المدرسية، حالة من الجدل في الأردن.

وأعرب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم مؤكدين أن الكتاب الذي يضم صورة الطفل محتضنًا الفتاة مع جمل لا تناسب الأطفال.

في حين نفى ”المركز الوطني للمناهج“ في الأردن، على لسان الدكتورة ربى البطاينة المديرة التنفيذية في المركز، اليوم الإثنين، أن تكون الصورة في إحدى صفحات الكتب التعليمية المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم الأردنية.

كما أكدت منصة “حقك تعرف” الإلكترونية الحكومية والمختصة بمنع تناقل الإشاعات، وتقديم الأخبار الصحيحة، أن الصورة المتداولة إشاعة.