ملاك الحسيني تدافع عن نفسها بعد اتهامها بعدم المهنية والتقليل من ضيوفها

علي القحطاني(صدى):

احتلت الإعلامية ملاك الحسيني مؤشرات البحث على جوجل وتويتر بعد حلقتها المثيرة مع مشاهير السوشيال ميديا.

وقدمت ملاك الحسيني إحدى حلقات برنامجها الحواري ” حراك مع ملاك ” عبر شاشة mbc، حيث استضافت اليوتيوبر ” فيحان ” ، و اعترض عدد كبير على طريقة طرحها للأسئلة، ومحاولة إسقاطها على الضيف، وتهميشه والتقليل منه بحجة الشهادة الدراسية الثانوية التي يحملها.

واتهم ” فيحان ” القناة بأن الكثير من حديثه تم قصه ومنّتجته، وأن هذا لم يعجبه.

من جهتها علقت ملاك عبر حسابها الرسمي في ” تويتر ” : بخصوص فيحان يعلم الله أن بيني وبينه قواسم مشتركة كثيرة بالسوشال ميديا، ربما ظهر لكم أني ضده وفي واقع الأمر كنت أمثل وجهة نظر أخرى ليس شرطًا أننا نتفق معها اتفاقًا كاملًا.

وأضافت: ” حين يقدّم المحاور برنامجًا تلفزيونيًا لشريحة كبيرة من المجتمع، تضم آراءً وأطيافًا متباينةً، حتمًا يتجرد من ميوله الخاصة ويحاول قدر المستطاع أن يعرض الرأي والرأي الآخر، بكل موضوعية . “