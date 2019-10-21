احصلي على بشرة نقية وصافية بعصير الليمون والفازلين

أميرة خالد(صدى):

تعاني البشرة بين الحين من الكثير من المشاكل ومنها الجروح والندبات التي يخلفها حب الشباب ، ويمكن مكافحة ذلك من خلال الاعتماد على العناية الطبية أولاً ثم على الوصفات الطبيعية المختلفة ، ومنها وصفة الفازلين وعصير الليمون الفعالة.

وتحضر هذه الوصفة بمزج ملعقة وسط من الفازلين مع عصير نصف حبة ليمون حتى يتم الحصول على مزيج متجانس تماماً.

ويمكن تطبيقه على بشرة الوجه بواسطة فرشاة ناعمة لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة قبل إزالته بالماء والصابون المناسب.

وبسبب طبيعته الدهنية ينصح بعدم استخدام هذه الخلطة أكثر من مرة أسبوعياً ، كذلك من الضروري الحرص على عدم التعرض لأشعة الشمس بعد ذلك مباشرة.

ويشار إلى أن عصير الليمون يساعد على تبييض البشرة ، أما الفازلين فهو يحتوي على الفيتامين A وB وبخصائص مرطبة ويساعد على تهدئة البشرة ويمكن الاستعانة به من أجل علاج الجروح التي تلي أي عملية جراحية .