حالة الطقس المتوقعة على المملكة غدا الثلاثاء

الرياض(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن حالة الطقس المتوقعة على مختلف مناطق المملكة غدًا الثلاثاء.

وأوضحت الأرصاد في بيان لها، أنه من المتوقع استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق ” جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة “، ولا يستبعد تأثر الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق ” تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل “، فيما تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة على منطقة نجران والاجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض والقصيم.

كما يستمر التوقع بتكون الضباب خلال ساعات الليل و الصباح الباكر على أجزاء من غرب وجنوب غرب المملكة وكذلك على المنطقة الشرقية.