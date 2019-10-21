«أثناء تفقد السيارة»..نجل الفنان طلال الحربي يكشف تفاصيل وفاة والده

الرياض(صدى):

روى نجل الممثل الراحل طلال الحربي تفاصيل وفاة والده الذي قدم شخصية “اللواء حسان” بمسلسل العاصوف الذي عرض على mbc رمضان الماضي، وكذلك شارك في مسلسل “حارة الشيخ”.

وقال ابنه فادي لقناة ” العربية ” : “الوالد انتهى من تصوير مشاهده بالجزء الثاني من مسلسل “بنات الملاكمة” في أبوظبي الأسبوع الماضي، وعاد يوم الجمعة، وخرجنا يوم السبت أنا وهو والوالدة وتعرضنا لحادث مروري، فأوقفنا السيارة على اليمين وخرجنا لتفقد الأضرار.

وأضاف : أثناء ذلك جاء سائق متهور واصطدم بالوالد وفارق الحياة في الحال، حينها أعلنت وفاة الوالد وانهالت عليّ الاتصالات، حيث الكل يمدح في أخلاقه”.

وتابع: “الوالد لم يكن يعاني من أية أمراض، وكانت صحته جيدة، وهو يبلغ من العمر قرابة 60 عاماً، وله من الأبناء 3 أولاد وبنتان”.