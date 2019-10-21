بالفيديو..حليمة بولند توضح حقيقة دخولها القفص الذهبي

خالد الظفيري(صدى):

ردت الإعلامية الكويتية حليمة بولند على الأنباء التي انتشرت بقوة خلال الساعات القليلة الماضية بشأن دخولها القفص الذهبي مجددًا.

وجاء ذلك بعد أن قفز اسمها ضمن اهتمامات المتابعين حيث أصبحت ضمن الأكثر بحثًا على محرك “جوجل” في المملكة وكذلك الكويت.

ونشرت بولند مقطع فيديو طريفًا ظهر فيه أحد الأشخاص لم تضح هويته، قائلة:” وينوا المعرس الذين سألتم عنه، وين بشتك”، ثم وجّهت إليه سؤلاً عن رأيه في ظهورها كعروس قبل لحظات.

وأعرب الشخص عبر الفيديو صدمته من الإعلامية الكويتية، بسبب شخصيتها المختلفة وإثارتها للجدل على منصات مواقع التوصل الاجتماعي.

ونفت بولند الأنباء التي راجت بقوة بشأن زواجها الأحد 20 أكتوبر، بعدما ظهرت في مقطع فيديو مرتديةً فستان زفاف في جو احتفالي.