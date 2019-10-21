رازفان: أمامنا مباراة مهمة أمام السد والأمور لم تحسم بعد

نواف السالم(صدى):

أكد رازفان لوشيسكو، المدير الفني لنادي الهلال، على أهمية مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019، رغم الفوز في الذهاب، مشددًا على أن الأمور لم تُحسم بعد.

وأشار رازفان خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إلى أن السد القطري فريق مميز ولديه حضور قوي في البطولة، مؤكدًا أن التركيز بالكامل سينصب على هذه المباراة.

وقال: « الهلال يمثل السعودية، ونأمل من الجميع دعمنا ومساندة الفريق » ، مضيفًا: « على عاتقنا مسؤولية تشريف البلد » .

وتابع: « مباراة النصر ليست أهم من السد وسنفتح ملفها لاحقا، وتركيزنا الكامل سيكون على نصف النهائي الآسيوي » .

وسيلتقي الهلال السد القطري غدًا الثلاثاء في إياب نصف نهائي البطولة، لحسم المتأهل إلى نهائي دوري الأبطال، وذلك بعد فوز الهلال في مباراة فوز الهلال في مباراة الذهاب ٤-١.