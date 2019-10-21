صورة| شخص عاري يتجول في شوارع عمان

عمان(صدى):

ألقت الشرطة العمانية، اليوم الاثنين، القبض على شخص من جنسية أجنبية وهو يتجول عاريًا في منطقة الجامعة الأردنية غرب العاصمة.

وأوضح عامر السرطاوي الناطق باسم مديرية الأمن العام في الأردن، أنه تم اقتياد الشخص إلى مركز الأمن وتم مباشرة التحقيق معه.

وفي سياق متصل، تداول ناشطون في الأردن على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر شخصًا عاريًا يتجول في شوارع العاصمة عمان، مؤكدين أنه أجنبي وفي حالة سكر شديد.