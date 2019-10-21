بالصور.. إغلاق مستودع مستحضرات تجميل وضبط 10 آلاف منتج بنجران

نايف السالم(صدى):

أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء أمس (الأحد) مستودعاً في منطقة نجران يخزّن مستحضرات تجميل دون الحصول على ترخيص. كما ضبطت نحو 10 آلاف منتج تجميلي مخالف، وذلك خلال الحملة الرقابية المشتركة مع أمانة نجران والشؤون الصحية في المنطقة على المنشآت الغذائية والدوائية والتجميلية ومحلات العطارة.

ورصد المفتشون مخالفات عدة في بعض المنشآت المستهدفة، أبرزها بيع مستحضرات غير مسجلة لدى الهيئة، ومنتجات مخالفة جرى التحذير منها، إضافة إلى بيع مستحضرات صيدلانية عشبية في جهة غير مرخّص لها.

وفي بعض المنشآت الغذائية المخالفة ضبطت الحملة تدنياً في مستوى النظافة واستخدام أدوات تحضير وتجهيز قديمة ومتهالكة، إضافة إلى وجود تكسر في الأرضيات والجدران، واستخدام منتجات مجهولة المصدر، وسوء حفظ وتخزين المواد وعدم التقيد بالاشتراطات الفنية والصحية.

ويجري استكمال الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.