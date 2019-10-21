إصابات في حادثين منفصلين جنوب مكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

وقع حادثين منفصلين، اليوم الاثنين، على طريق البيضاء-يلملم (جنوب مكة المكرمة) ما أدى إلى عدد من الإصابات.

وكان الحادث الأول قد وقع بالقرب من وادي الخانق، حيث انقلبت سيارة من نوع « هايلكس » تقل ستة وافدين، فيما باشرت فرقة من الهلال الأحمر الحادث، ونقلت المصابين لأحد مستشفيات العاصمة المقدسة.

كما اصطدمت سيارة من نوع « هايلكس » يقودها مواطن، بسيارة من نوع « كامري » بها شاب وزوجته وطفله، وذلك بالقرب من مجمع مدارس البيضاء.

وأدى الحادث إلى وقوع عدد من الإصابات المتفرقة في الطرفين تراوحت بين كسور ورضوض، وقد تم نقل المصابين لأحد مستشفيات العاصمة المقدسة.