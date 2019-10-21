طفل يخدش حياء خليجي والأخير يصفعه!

أبوظبي(صدى):

في مشهد غريب أقدم خليجي في الإمارات على صفع طفلًا على وجهه متسببًا له بإصابة بسيطة، وذلك بحجة قيام الطفل بخدش حيائه.

وأصدرت محكمة جنح الفجيرة تأجيل لقضية الخليجي الذي وجهت له تهمة الاعتداء على الطفل، إلى جلسة الأسبوع المقبل.

وقال المتهم أمام المحكمة إنه أقدم على صفع الطفل على وجهه دون توجيه أي كلمة مسيئة له.

وأوضح أن الطفل وأصدقاؤه اقتحموا عليه دورة المياه التي كان يقضي بها المتهم حاجته، وظل يضحك عليه وأصدقاؤه ما خدش حياءه.

وأضاف: شاهدوني وأنا غير محتشم وبوضع لا أسمح لأحد أن يراني فيه ولا أظن أنّ أي شخص يرضى بذلك.