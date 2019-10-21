بالصور.. أسعار ومواصفات بورش تايكان S4

أميرة خالد(صدى):

أعلنت بورش رسمياً عن إضافة نسخة جديدة لمجال تايكان مع تدشين S4، وهي أسفل تيربو وتيربو S في المجال، بقوة تصل إلى 530 حصان مع إمكانية شراء حزمة أداء خاصة للبطارية لرفعها إلى 571 حصان، ما يجعل أضعف بـ 100 حصان من تيربو و187 حصان من تيربو S الأعلى في المجال.

وتأتي تايكان S4 الجديدة بحزمة بطاريات 79.2 كيلوواط\س بمجال 405 كيلومتر، والذي يرتفع إلى 462 كيلومتر مع شراء الحزمة الاختيارية المذكورة بالأعلى، وتتسارع السيارة إلى 100 كم\س في 4.0 ثانية بسرعة قصوى 250 كم\س.

وتعتمد السيارة على موتورين كهربائيين ونظام دفع رباعي، مع تميزها عن تيربو وتيربو S بجنوط 19 إنش ايروديناميكي ومكابح حمراء ومشتت هواء أسود خلفي.

الداخلية تظل كما هي بلوحة عدادات رقمية منحنية وشاشة معلومات ترفيهية مركزية 10.9 إنش وجلود للمقاعد التي يمكن ضبطها كهربائياً بـ 8 وضعيات مختلفة.

ويبدأ سعر بورش تايكان S4 من 103,800 دولار (390,000 ريال) مع فتح باب الطلبيات عليها وبدء التوصيل في يناير.