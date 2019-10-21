الجبير: مقتنعون بتورط إيران في هجمات أرامكو

حمود العنزي(صدى):

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، على أن لوم دول الاتحاد الأوروبي إيران على مهاجمة منشآت أرامكو موقف صحيح.

وجاء ذلك خلال كلمة للوزير الجبير بندوة حوارية في لندن، شدد فيها على أن المملكة مقتنعة “من خلال الأدلة الموجودة لدينا بتورط إيران في هجمات أرامكو”.

وقال الجبير خلال كلمته بالمعهد الدولي للشؤون الخارجية في لندن، إن أيادي إيران تمتد إلى عدد من الدول العربية.

وأوضح أن استهداف إيران لمحطتي أرامكو النفطيتين يعكس نوايا طهران العدائية في المنطقة، مضيفاً: “مقتنعون بأن الصواريخ التي ضربت منشآت النفط السعودية هي إيرانية”.

وأضاف : الوزير إن الاتفاق النووي الإيراني به عيوباً، حيث لا يتضمن نشاط إيران الباليستي والتدخل العدائي في شؤون المنطقة.

وتابع: “قلنا مراراً لا نريد حرباً، لكننا لن نبقى مكتوفي الأيدي أمام هذه الهجمات”.