وظائف إدارية شاغرة في الاتصالات السعودية

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة الاتصالات السعودية، اليوم الاثنين، باب التقديم إلى عدة وظائف إدارية شاغرة للمواطنين من الرجال؛ للعمل في الرياض.

وأوضحت الشركة أنها في حاجة لكوادر وطنية لشغل عدد من الوظائف الإدارية في الرياض، لافتة إلى أنه للإطلاع على الوظائف المتاحة والشروط المطلوبة من خلال الرابط التالي اضغط هنا