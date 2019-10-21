وظائف إدارية شاغرة في الاتصالات السعودية
فتحت شركة الاتصالات السعودية، اليوم الاثنين، باب التقديم إلى عدة وظائف إدارية شاغرة للمواطنين من الرجال؛ للعمل في الرياض.
وأوضحت الشركة أنها في حاجة لكوادر وطنية لشغل عدد من الوظائف الإدارية في الرياض، لافتة إلى أنه للإطلاع على الوظائف المتاحة والشروط المطلوبة من خلال الرابط التالي اضغط هنا
زائر[ عدد التعليقات: 309 ] نشر منذ 25 دقيقة
أحذروا وظائف تقدمون عليها وبعدها يرسلون لكم أعتذار دون مقابلتكم أو إجراء أختبارات للمتقدمين .
أصحاب شهادات النسبة أمتياز وخريجي أمريكا ..
وسبحان الله تقفل الوظائف ويعين أقاربهم علىها … !!
فساد منتشر حتى في STC !!!!!!!!