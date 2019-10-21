بعد عام.. سارة دندراوي ترد على مغازلة محمد عبده لها :« مزهزة»

الرياض(صدى):

ردت المذيعة السعودية سارة دندراوي، على مغازلة الفنان السعودي محمد عبده لها من خلال مداخلة أجرتها معه حيث غازلته بشكل فكاهي.

وجاء ذلك بمناسبة تكريمه مؤخرًا في المملكة ضمن نخبة من أبرز النجوم العرب والعالميين في موسم الرّياض.

وقالت الإعلاميّة السّعوديّة للفنان محمد عبده: ”أهلًا فيك معانا أبو نورة وطبعًا بنباركلك على التكريم وخليني أنا هالمرة أعكس الآية وأقولك إنت كنت مزهزة اليوم“.

ليرد قائلًا: ”ردك عليّ أنا“، لتعلّق سارة دندراوي من جديد بقولها: ”أيوة بالضبط، جاء اليوم أخيرًا“.

وكانت سارة دندراوي قد سألت محمد عبده في لقائها معه ببرنامج ”تفاعلكم: ”شو معنى مزهزهة؟“، ليرد بتلقائية: ”مزهزهة يعني سارة الدندراوي“.