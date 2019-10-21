فوز العتيبي تحرج شاب راهن على طلاقها مقابل 100 ألف

أميرة خالد(صدى):

راهن مواطن شاب، على طلاق الناشطة فوز العتيبي وزوجها خلال أقل من 6 أشهر، مؤكدًا أنه إذا لم يحدث ذلك فسيدفع 100 ألف ريال، وهوما لم يحدث حتى الآن رغم اقتراب انتهاء مهلة الـ 6 أشهر.

وتفصيلًا، كانت فوز العتيبي قد نشرت مقطع فيديو لها مع زوجها خلال جولة خارج المملكة، ليُعلق المواطن الشاب ويعرض رهان على طلاقهما خلال فترة ستة أشهر مقابل دفع مئة ألف ريال (نحو 26 ألف دولار) إذا ما واصل الزوجين حياتهما.

وقال الشاب: « إذا كنا من الحيين إن شاء الله واستمر زواجكم 6 شهور لك هدية مية ألف من عندي، وأراهن ما راح يكمل شهرين فقط » .

وعادت فوز العتيبي قبل أيام لتذكره برهانه، وقرب موعد دفع مبلغ الرهان فيما لو صدق بوعده ولم ينسحب، إذ قالت: « طبعًا كانك رجال يا خالد الغربي قول وفعل لا تحذفها وخلك قد كلمتك اللي الناس شاهدين عليها » .

فيما رد الشاب: « وعدنا برمضان إن شاء الله إذا ربي أعطانا عمر وعافية.. ما تربيت على الرخامة ولا هي من طبعي انتي اصملي بس هالأربعة شهور ومالك إلا اللي يرضيك وأنا قد كلامي قول وفعل » .